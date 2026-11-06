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    МИД пригрозил Европе болезненным ответом при изъятии российских активов

    Биричевский: РФ даст болезненный ответ ЕС в случае изъятия ее основных активов

    Фото: РИА «Новости»

    Москва подготовила план действий на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных активов России, причем ответ будет болезненным. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», — сказал он.

    Дипломат предупредил, что Москва даст болезненный ответ, причем в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях. Российскому руководству есть, что противопоставить враждебным действиям Запада.

    Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что деловые и банковские круги в Европе осознают абсолютную бесперспективность любых попыток украсть у России доходы от ее замороженных активов.

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