МИД Китая отреагировал на слова Стубба о конфликте на Украине
МИД КНР отверг слова президента Финляндии Стубба о зависимости России от Китая
Китай продолжит сотрудничать с Россией по вопросу кризиса на Украине, страны являются суверенными государствами. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, его слова привело РИА «Новости».
Таким образом Нин ответила на заявление президента Финляндии Александера Стубба, который заявил о возможности завершить конфликт на Украине «одним звонком в Москву». Политик выразил мнение, что Россия якобы зависит от КНР.
«Начнем с того, что Россия и Китай являются крупными независимыми государствами. КНР не создавал кризис на Украине, поэтому и не является его стороной. Мы всегда стоим на стороне мира и диалога, будет взаимодействовать со всеми сторонами, в том числе и Россией», — сказала дипломат.
Нин также подчеркнула стремление Китая играть конструктивную роль в достижении политического разрешения украинского кризиса.
Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина лидерами мировой политики.