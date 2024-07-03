МИД Китая отреагировал на слова Стубба о конфликте на Украине

Китай продолжит сотрудничать с Россией по вопросу кризиса на Украине, страны являются суверенными государствами. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, его слова привело РИА «Новости» .

Таким образом Нин ответила на заявление президента Финляндии Александера Стубба, который заявил о возможности завершить конфликт на Украине «одним звонком в Москву». Политик выразил мнение, что Россия якобы зависит от КНР.

«Начнем с того, что Россия и Китай являются крупными независимыми государствами. КНР не создавал кризис на Украине, поэтому и не является его стороной. Мы всегда стоим на стороне мира и диалога, будет взаимодействовать со всеми сторонами, в том числе и Россией», — сказала дипломат.

Нин также подчеркнула стремление Китая играть конструктивную роль в достижении политического разрешения украинского кризиса.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина лидерами мировой политики.