МИД Италии обвинил Запад в испорченных отношениях с Россией

Непоследовательная политика Запада привела к ухудшению отношений с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли, сообщило РИА «Новости» .

Российское руководство посчитало, что западные страны относятся к их стране недобросовестно, пояснил дипломат на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме.

Чириэлли назвал неслучайным тот факт, что когда США возглавлял Дональд Трамп, то никакого украинского конфликта не было. После того, как к власти пришли демократы вместе с Джо Байденом, он начался.

Чириэлли также напомнил, что Россия всегда старалась вести конструктивный диалог с Западом. В частности, Москва поддержала усилия НАТО в операции против «Талибана»* в Афганистане и перезапустила отношения с альянсом при итальянском премьере Сильвио Берлускони.

«Непоследовательная политика со стороны Запада в целом, которая заставила [президента России Владимира] Путина изменить свое мнение, посчитав, что Европа и Запад не относились к нему добросовестно», — добавил Чириэлли.

Ранее Италия и Франция заблокировали пять миллиардов евро на боеприпасы для Украины.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.