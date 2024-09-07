Медведев предрек распад США из-за неминуемой гражданской войны

США могут распасться в результате почти неизбежной гражданской войны. Такой вариант развития событий в Telegram-канале спрогнозировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что Штаты вводили санкции еще против СССР, а в XXI веке они вернулись снова, но уже в беспрецедентном масштабе.

«Санкции против СССР были весь XX век. Поэтому для всех нас — sanctions forever. Вернее — до распада самих США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь недаром Голливуд снимает о ней фильмы», — написал он.

Медведев выразил мнение, что кандидат на должность президента США Дональд Трамп остается «системным персонажем», несмотря на кажущуюся несистемность.

Он также подчеркнул, что в случае победы на грядущих выборах Трамп не станет отменять антироссийские ограничения.