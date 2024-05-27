Медиаэксперт Кочарян: митинги в Армении направлены против политики Пашиняна

Митинги в Армении, которые проводит архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, направлены против политики премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал медиаэксперт Тигран Кочарян.

Новые акции протеста, по его словам, спровоцировала демаркация границы в Тавушском районе. Армянская сторона отдает все, что запрашивает Азербайджан, но ничего не получает в ответ, отметил он.

«В церкви решили встать на защиту армянской идентичности, потому что проблемы у нас не только в Тавуше. Идут постоянные нападки на церковь, на другие столпы армянской идентичности», — добавил Кочарян.

Медиаэксперт подчеркнул, что Галстаняна решили сделать кандидатом от оппозиции во время очередной акции протеста.