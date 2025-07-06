Массовое отравление свинцом произошло в частном детском саду в Китае

В Китае пищевые добавки со свинцом привели к отравлению 19 детей в детском саду

Повышенное содержание свинца в крови 19 детей обнаружили врачи китайской провинции Ганьсу. По данным газеты China News Weekly , источником вредного вещества стали пищевые добавки, которые пациенты получали в частном детском саду.

К врачам обеспокоенные родители обратились после того, как у детей начались тошнота, диарея, появились жалобы на боли в ногах и животе, а также стали выпадать волосы. Анализ крови показал, что среднее содержание свинца в крови несовершеннолетних составило 379 микрограммов на литр при норме менее 100 микрограммов.

Региональное управление здравоохранения объявило о начале расследования для выявления опасной продукции. Кроме того, на проведение медицинского обследования отправили всех 200 воспитанников детского сада.

Родители рассказали журналистам, что это лучшее дошкольное учреждение в районе, где стоимость одного семестра доходит до 6000 юаней (66 тысяч рублей).

Руководителя детского сада задержали. Против него завели уголовное дело. Сейчас специалисты выясняют, что за добавки получали дети.

На этой неделе пермские следователи завели уголовное дело после массового отравления выпускников на торжественном вечере в одном из банкетных залов. Мать одной из пострадавших школьниц заявила, что симптомы зафиксировали более чем у 60 человек.