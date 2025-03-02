Маск жестко высказался о шикарных ужинах лидеров ЕС и Зеленского

Маск заявил, что мужчины гибнут в окопах, пока главы ЕС и Зеленский пируют

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский устраивали шикарные ужины, пока украинские солдаты умирали. Об этом американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск написал на своей странице в социальной сети X .

«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — заявил бизнесмен.

Свое сообщение Маск сопроводил картинкой с шахматной доской. На ней короли и дамы сидят за праздничным столом, а остальные фигуры на поле — повержены.

Предприниматель таким образом прокомментировал международный саммит по безопасности, посвященный Украине, проведенный в Лондоне 2 марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон до этого заявил, что на саммите, который пройдет 6 марта в Брюсселе, ЕС одобрит предоставление Киеву финансирование на сотни миллиардов евро.