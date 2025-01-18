Маск процитировал предвыборный лозунг кандидата в канцлеры ФРГ

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в своем блоге лозунгом кандидата на пост канцлера Германии от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Посвященный этому пост американский миллиардер опубликовал в соцсети X .

Предвыборный лозунг Вайдель звучит как «Сделаем Европу вновь великой». Немецкий политик взяла идею из известного слогана избранного президента США Дональда Трампа.

Партия АдГ утвердила Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии на предстоящих выборах. По мнению Маска, «Альтернатива для Германии» может спасти ФРГ. Бизнесмен заявлял, что традиционные политические партии страны подставили немецкий народ, а экономика погрязла в бюрократии.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек обвинил Илона Маска в атаке на демократию. Политик призвал «убрать руки от немецкой демократии» и предупредил, что Маску нельзя доверять.