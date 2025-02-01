Мальчик взорвал канализацию в Китае, бросив в люк петарду

The Paper: в Китае из-за брошенной мальчиком петарды взорвался газ в канализации

Ju Huanzong
Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

На юго-западе Китая ребенок устроил взрыв канализации, бросив в люк подожженную петарду. Об этом сообщила газета The Paper.

Мощный взрыв метана произошел на одной из автомобильных парковок в провинции Сычуань. Мальчик хотел поэкспериментировать с пиротехническим изделием, поджег его и бросил в канализацию.

Взрывная волна оказалась настолько сильной, что подкинула в воздух несколько припаркованных рядом с люком машин. Транспортные средства, включая дорогостоящие Audi A8, Lincoln, Porsche, Lexus и Land Rover, получили повреждения.

Несовершеннолетний хулиган попытался скрыться с места происшествия, однако спустя час его поймали полицейские. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее из-за взрыва петарды в Саратове на улице Тархова пострадал 12-летний школьник. Мальчика госпитализировали с ожогами рук и лица.

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