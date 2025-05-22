Малайзийский летчик назвал Су-30МКМ лучшим самолетом за свою практику

На Международной военно-морской выставке LIMA 2025 в Малайзии были продемонстрированы новейшие образцы авиационной техники. Одним из экспонатов стал истребитель Су-30МКМ, состоящий на вооружении ВВС Малайзии, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Малайзийский летчик поделился в интервью впечатлениями о модели воздушного судна.

«Я думаю, что этот Су-30МКМ — лучший самолет, на котором я когда-либо летал. Он суперманевренный и очень мощный. Особенно в ближнем бою», — заявил эксперт.

В рамках выставки российские самолеты также приняли участие в показательных выступлениях. Летчики группы «Русские витязи» на борту Су-35С и Су-30СМ продемонстрировали высший пилотаж над островом Лангкави, наглядно показывая выдающиеся характеристики отечественных истребителей. Программа выступлений российских пилотов состояла из сложных групповых фигур и заняла около часа.