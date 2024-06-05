Макрон возглавит делегацию Франции на конференции в Швейцарии

Макрон представит Францию на конференции по Украине в Швейцарии

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

В канцелярии французского лидера подчеркнули, что страна намерена оказывать Украине не только военную, но и политическую и дипломатическую поддержку.

Конференция по урегулированию военного конфликта на Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток с 15 по 16 июня. Свое участие подтвердили более 80 стран. По итогам встречи участники примут итоговое соглашение по урегулированию боевых действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Швейцарии пригласить Россию на конференцию стал свидетельством утраты страной многолетнего нейтралитета. Он подчеркнул, что без участия второй стороны сам процесс обсуждения не имеет никакого смысла.