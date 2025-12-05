Макрон сбежал от сотрудников службы безопасности Китая

BFMTV: Макрон убежал от службы безопасности КНР, чтобы пообщаться со студентами

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе государственного визита в Китай сбежал от местных представителей службы безопасности ради общения с толпой студентов. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Макрон резко побежал к толпе стоящих поодаль людей из Сычуаньского университета в Чэнду. Охранники сразу же устремились за ним.

«Эта необычная и неожиданная для Китая встреча удивила китайскую службу безопасности», — объяснили журналисты.

Визит Макрона в Китай продлится до вечера 5 декабря.

Политолог Ахмат Хасанов объяснил, что трехдневный визит президента Франции в Китай связан с попыткой утвердить статус внешнеполитического лидера Евросоюза. По его словам, санкционные ограничения ЕС против КНР и России лишь продемонстрировали их неэффективность, спровоцировав обратную реакцию со стороны этих стран.