Макрон рассказал, на кого работал задержанный в Москве француз

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о соотечественнике, задержанном в Москве по подозрению в шпионаже. По его словам, француз работал на швейцарское НПО. Об этом он заявил в эфире BFM TV.

Макрон заверил, что задержанный не работал на власти Франции. По его словам, француз сотрудничал с НПО, которое было основано бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном, и занимался дипломатическими вопросами. Французский президент пообещал предоставить соотечественнику необходимую помощь.

В четверг, 6 июня, в следственном управлении по Москве сообщили о задержании гражданина Франции по подозрению в сборе данных о военной деятельности России. В СК уточнили, что француз неоднократно бывал в России и, в том числе, в Москве. В ведомстве подчеркнули, что собранные сведенья могут использоваться против безопасности Российской Федерации. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.