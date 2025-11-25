Макрон пообещал размещение «подстраховочных сил» в Киеве и Одессе после мирного соглашения

После подписания мирного договора на Украине нужно разместить резервные силы вдали от фронта, например в Киеве или Одессе. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам RTL и M6.

В состав этих «сил обеспечения безопасности», по его словам, войдут британские, французские и турецкие военные, которые будут управляться межправительственной коалицией, а не НАТО. Их миссия — обучать украинские войска и помогать обеспечивать безопасность.

«Не может быть прочного мира, если украинская армия ограничена в своих возможностях самообороны и сдерживания любой агрессии. <…> Поэтому главная гарантия безопасности для украинцев и для нас — это мощная армия», — считает президент Франции.

На вопрос о том, есть ли у мирного соглашения на Украине шанс на успех, Макрон ответил, что считает план США «шагом в правильном направлении», но некоторые его элементы «требуют обсуждения, согласования и доработки».

Ранее Макрон заявил об угрозе существованию «Группы двадцати». Он обратил внимание, что США отсутствовали за столом переговоров. Президент поднял вопросы защиты гуманитарного права и суверенитета, включая Украину.