Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы распространяет недостоверную информацию о нашествии постельных клопов в стране, сообщило издание La Dépêche. Вместе с тем полик признал, что проблема с насекомыми действительно имеет место быть.

По словам Макрона, история с клопами стала главной темой во Франции по вине ложных аккаунтов, которые были «созданы русскими». Так Москве удалось привлечь значительное внимание к насекомым на несколько недель, указал он.

Обвинения в адрес России из-за клопов несколько дней назад также выдвигал глава генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон, отметила «Газета.Ru». По его словам, российские силы таким путем пытаются разобщить государство.