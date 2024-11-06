Магазины и кафе в Вашингтоне приготовились к беспорядкам после выборов, заколотив витрины

Владельцы кафе и магазинов на центральных улицах Вашингтона готовятся к возможным беспорядкам после оглашения результатов выборов. Окна и двери общественных мест заколачивают фанерой, сообщило РИА «Новости».
При этом многие торговые площадки сделали это заранее — в понедельник. В день выборов заколотить витрины решили владельцы торговых площадок на оживленном проспекте у Белого дома.
При этом к резиденции США уже сходятся люди. Среди них — митингующие противники израильской политики. Вокруг Белого дома полицейские перекрывают основные магистрали.
Ранее стало известно, что в Нью-Йорке тоже проходят митинги. Возле башни Trump Tower собрались противники Дональда Трампа. Они считают, что республиканец имеет связи с Россией.
По данным сервиса Polymarket вероятность победы Трампа высока — около 73%. Шансы Харрис оценили в 27%.
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