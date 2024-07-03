В День независимости Белоруссии 3 июля Александр Лукашенко заявил, что самое сложное для президента — это иметь высокое доверие народа. Его слова передал RT .

Лукашенко отметил, что каждый день в его голове крутится одна мысль — как не подвести народ.

«Каждый день утром, вечером, ночью ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: „Тебе же доверили. Как бы не подвести“», — процитировал телеканал белорусского лидера.

Ранее Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.