Лифт с туристами рухнул в отеле на Пхукете: среди пострадавших — шестеро россиян

Mash: шестеро россиян пострадали при падении лифта в отеле на Пхукете

Во время падения лифта в отеле на Пхукете пострадали шесть российских туристов, в том числе двое детей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Происшествие случилось в четырехзвездочном отеле Tuana Hotels Casa Del Sol рядом с пляжем Ката. Лифт поехал с первого на пятый этаж и вдруг резко стал опускаться. Внутри находились шесть человек. В итоге все получили травмы разной тяжести, их госпитализировали.

Ранее на Шри-Ланке дикий слон напал на россиян, пытавшихся сфотографироваться. Пострадала супружеская пара. Они путешествовали на трицикле и заметили животное на проселочной дороге. Решили запечатлеть момент и сделать селфи со слоном. Когда туристы приблизились к нему, то зверь напал.

В итоге женщина получила тяжелые травмы рук, ее отправили в больницу. Муж отделался шоком.