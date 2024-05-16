Life: на торжественном приеме в Китае Путина угощают устрицами в утином бульоне и трепангом | 360°

Мир 16 мая 2024, 13:31 Life: на торжественном приеме в Китае Путина угощают устрицами в утином бульоне и трепангом

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в КНР с официальным визитом. Чем угощают главу государства и членов российской делегации, выяснил Life.

В рамках встречи китайская сторона устроила торжественный прием. Так, в меню попали устрицы в утином бульоне и трепанг с луком-пореем.

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Кроме того, предполагается подача утки по-пекински, овощей в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок, а также десертов.