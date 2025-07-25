Великобритания при необходимости легко вонзит нож в спину США. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В июне Служба внешней разведки сообщила о подготовке Британией изощренных антироссийских провокаций в Балтийском море. Один из сценариев связали с инсценировкой якобы торпедной атаки России на корабль ВМС США.

По данным СВР, украинская сторона уже передала британцам советско-российские торпеды. Таким образом Британия пытается столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать переговоры России и США.

«Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким „союзником“ имеют дело», — подчеркнул Патрушев.

Ранее британцы усомнились в здравом уме президента США Дональда Трампа. Обозреватель Питер Хитченс заявил, что американский лидер «погрузит мир во тьму».