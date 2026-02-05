Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT заявил о существовании тенденций вытеснения российских предприятий из Венесуэлы. Глава ведомства выразил озабоченность данной ситуацией, ссылаясь на политические факторы, возникающие в латиноамериканской республике.

Такое развитие событий противоречит стремлению России поддерживать дружественные и взаимовыгодные отношения с Венесуэлой, построенные на сотрудничестве и обмене технологиями.

По его словам, внешняя политика Москвы направлена на содействие сотрудничеству и развитию партнерских отношений с зарубежными странами, однако присутствие внешних вмешательств препятствует достижению этих целей.