Лавров назвал «воровскими инстинктами» желание администрации Байдена обеспечить Украину всем необходимым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты и их союзники завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Украине за счет замороженных российских активов.
По его словам, Джо Байден и его администрация руководствуются «воровскими инстинктами», желая продлить конфликт в 2025 году.
«Воровские инстинкты — забрать себе весь общак, чтобы никому не досталось, кроме Украины», — высказал мнение российский министр.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов в качестве помощи для Украины. Обращение лидера США могут рассмотреть уже в декабре.
Лекция об истории Дня военной присяги прошла в Химках
В Сирии погиб генерал КСИР
Вечер памяти актера Алексея Баталова прошел в Химках
«Это нереалистично». Партнеры по ОДКБ не смогут помочь РФ в связи с ударами оружием США
Мастер-классы ко Дню матери провели для семей бойцов СВО в Химках
Путин оценил ущерб объектам в Курской области от ракет ATACMS
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте