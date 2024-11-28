Лавров назвал «воровскими инстинктами» желание администрации Байдена обеспечить Украину всем необходимым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты и их союзники завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Украине за счет замороженных российских активов.

По его словам, Джо Байден и его администрация руководствуются «воровскими инстинктами», желая продлить конфликт в 2025 году.

«Воровские инстинкты — забрать себе весь общак, чтобы никому не досталось, кроме Украины», — высказал мнение российский министр.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов в качестве помощи для Украины. Обращение лидера США могут рассмотреть уже в декабре.