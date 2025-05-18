Сегодня 15:04 Кусты конопли обнаружили в Турции на территории, включенной в список ЮНЕСКО Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com
В садах Хевсель, охраняемых ЮНЕСКО, уничтожили кусты конопли. Ущерб оценили в два миллиарда турецких лир. Об этом сообщил сайт
ru.haberler.com.
Всего было уничтожено около 30 тысяч корней конопли на 31 отдельном участке.
Наркоторговцы, планировавшие скрыться в труднодоступных местах садов Хевсель. Они ставили палатки и обустраивали жилые зоны для защиты и ухода за незаконными посевами конопли. Для орошения они использовали насосы, работающие на воде из реки Тигр.
Ранее в Анкаре прошла масштабная
операция по борьбе с наркоторговлей. Полицейские задержали 525 преступников. Стражи порядка одновременно прибыли более чем по 600 адресам.
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