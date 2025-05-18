Кусты конопли обнаружили в Турции на территории, включенной в список ЮНЕСКО

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

В садах Хевсель, охраняемых ЮНЕСКО, уничтожили кусты конопли. Ущерб оценили в два миллиарда турецких лир. Об этом сообщил сайт ru.haberler.com.

Всего было уничтожено около 30 тысяч корней конопли на 31 отдельном участке.

Наркоторговцы, планировавшие скрыться в труднодоступных местах садов Хевсель. Они ставили палатки и обустраивали жилые зоны для защиты и ухода за незаконными посевами конопли. Для орошения они использовали насосы, работающие на воде из реки Тигр.

Ранее в Анкаре прошла масштабная операция по борьбе с наркоторговлей. Полицейские задержали 525 преступников. Стражи порядка одновременно прибыли более чем по 600 адресам.

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