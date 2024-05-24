Курение марихуаны в США впервые обогнало показатель потребления спиртного

Потребление марихуаны среди жителей США в 2022 году впервые перегнало показатель употребления алкоголя. К такому выводу пришел профессор Университета Карнеги-Меллона Джонатан Колкинс. Результаты его исследования опубликовал научный журнал Addiction, сообщило РИА «Новости» .

В научной работе представили статистику потребления марихуаны американцами с 1979 по 2022 год.

Опрос в 1992-м показал, что соотношение потребителей алкоголя на ежедневной или почти ежедневной основе составило 8,9 миллиона человек против 0,9 миллиона потребителей марихуаны.

В 2022-м о ежедневном или почти ежедневном курении марихуаны заявили уже 17,7 миллиона жителей страны. При этом спиртное с такой периодичностью пьют 14,7 миллиона граждан.

Также в отчете обратили внимание, что меньше всего участники опросов сообщали о потреблении марихуаны в 1992-м. Рост этого уровня начали фиксировать с 2008 года.

В 2022-м зарегистрированный уровень потребления марихуаны на душу населения вырос в 15 раз по сравнению с 1992-м, указал автор исследования.