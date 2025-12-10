Кремль призвал чиновников быть предельно аккуратными после слов Буданова о прослушке

Российским госслужащим следует быть предельно аккуратными, потому что спецслужбы других государств активно работают. Об этом RTVI заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о прослушке российских чиновников.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — отметил песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы о подборе кандидатов на должность уволенного главы своего Офиса. По его словам, пост могли занять Буданов, министр обороны Денис Шмыгаль, замруководителя Офиса Павел Палис, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица или первый вице-премьер Михаил Федоров.

Политик подчеркнул, что с каждым из этих кандидатов есть сложности. По его мнению, перестановки могут привести к кадровым изменениям в различных ведомствах.