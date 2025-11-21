Корвет «Гремящий» завершил визит в порт Читтагонг

Корвет «Гремящий» завершил деловой заход в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш. Во время визита экипаж провел серию протокольных мероприятий и встреч с представителями местных ВМС. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По опубликованным данным, проводка «Гремящего» осуществлялась совместно с местным лоцманом.

«Заблаговременная подготовка в базе кораблей ТОФ, опыт, передающийся по штурманской линии службы, позволяют заблаговременно изучить театр плавания и обеспечить навигационную безопасность плавания», — отметил командир штурманской боевой части Андрей Лапеко.

Одним из первых мероприятий стало возложение венков к месту захоронения старшего матроса Юрия Редькина, погибшего в 1973 году при выполнении служебного долга в районе Читтагонга. Российские моряки подчеркнули, что порт остается исторически значимым для Тихоокеанского флота.

Экипаж корабля провел экскурсии для военнослужащих ВМС Бангладеш и курсантов военно-морского училища. Молодые моряки проявляли большой интерес к оборудованию и вооружению одного из самых современных кораблей ТОФ.