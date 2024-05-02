Конгресс проголосовал за законопроект против антиизраильских протестов | 360°

Мир 02 мая 2024, 08:36 Конгресс проголосовал за законопроект против антиизраильских протестов Американские конгрессмены одобрили законопроект против пропалестинских акций David Canales/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Палата представителей конгресса приняла проект закона против пропалестинских митингов, волна которых недавно прошла недавно в США. Заседание транслировалось на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Законопроект одобрили 320 конгрессменов, против инициативы высказался 91 законодатель. В скором времени документ рассмотрит сенат конгресса.

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Проект закона позволит министерству образования прекращать финансировать учебные учреждения, которые терпимо относятся к проявлениям антисемитизма, а также отзывать исследовательские гранты. Под определение антисемитизма попадут плакаты с призывами к интифаде на палестинских территориях. Подобные транспаранты часто используются студентами на протестах.

Ранее в университете Лос-Анджелеса прошел студенческий митинг, во время которого начались потасовки. Во время пропалестинкской акции недоброжелатели попытались разрушить баррикады и получили отпор от протестующих. Руководство университета вызвало полицию и скорую помощь.