Лондон выразил надежду на тесное сотрудничество с экс-начальником ГУР Кириллом Будановым, назначенным на пост главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в Офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщило РИА «Новости» .

Стармер и Зеленский провели телефонный разговор.

«Премьер-министр приветствовал назначение генерал-лейтенанта Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины и сказал, что его команда надеется на тесное сотрудничество с ним», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, назначение Буданова произошло по настоянию британских спецслужб и элит Евросоюза. Таким образом они надеются полностью «обнулить» мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник аналогично высказался, заявив, что идею о назначении Буданова Зеленскому подкинули британские кураторы.