Князь Монако Альбер II показался на публике с внебрачной дочерью

Его Светлость князь Монако Альбер II появился на публике с внебрачной дочерью Жасмин Грейс Ротоло. В США он прибыл без княгини Шарлен, сообщил журнал Woman.ru .

Альбер II не подозревал о существовании дочери до ее 11-летия. Тайная жизнь титулованной особы вскрылась в 2006 году. После того, как взошел на трон после смерти отца Ренье III.

Задолго до этого мать его внебрачной дочери, американка Тамара Ротоло, объявила, что родила от него ребенка. До этого женщина долгие годы ото всех скрывала, кто является ее отцом.

Они познакомились в 1992 году на Лазурном Берегу, когда Альбер II был еще принцем. Сначала князь не признал ребенка, но после ДНК-теста стал финансово поддерживать воспитание Жасмин и постарался наладить с ней общение.

У князя есть еще внебрачный сын Эрик Александр, которого ему родила стюардесса Air France по имени Николь Кост. При этом Альбер II воспитывает детей от законной супруги — близнецов Жака и Габриэллу.

Прошлым летом актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что признался бывшей супруге Марии Шрайвер в рождении внебрачного сына от домработницы на приеме у психолога.