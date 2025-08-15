Климатолог Зайцева разъяснила причины пожаров в Европе

Зайцева отметила, что делать выводы об изменении климата пока рано

Доктор географических наук, климатолог Нина Зайцева в интервью ИА НСН высказалась о масштабных пожарах на юге Европы. Она подчеркнула, что делать выводы об изменении климата пока рано.

По словам эксперта, люди часто не различают понятия климата и погоды, забывая о роли человеческого фактора. В 90% случаев причиной возгораний становится человеческая неосторожность, отметила Зайцева, написал сайт aif.ru.

Пожары охватили Албанию, Грецию, Черногорию и Турцию из-за аномальной жары и сильного ветра. В Греции эвакуировали более семи тысяч человек, а в испанской Андалусии жители покидают дома и отели.

Климатолог также подчеркнула, что распространение огня в условиях жары и засухи вполне объяснимо, особенно при наличии ветра. Подобные пожары происходят и в России.