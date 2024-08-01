Кличко назвал виновных в сносе усадьбы Зеленских в Киеве
Мэр Киева Кличко возложил на власти Украины вину за снос усадьбы Зеленских
Вина в сносе усадьбы мещан Зеленских в центре Киева лежит полностью на украинских властях. Об этом в беседе с изданием Politico сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, мэрия украинской столицы законодательно бессильна в вопросе восстановления здания, представляющего архитектурную ценность.
«Снос усадьбы Зеленских стал циничным уничтожением исторического здания его владельцами. У города, к сожалению, нет правовых инструментов, чтобы заставить хозяев реконструировать здание. Это их частная собственность», — подчеркнул Кличко.
Мэр также обвинил правоохранительные органы, украинские власти и строительные компании в подрыве работы его администрации.
Усадьба мещан Зеленских считалась одним из старейших зданий в Киеве, ее строили в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Памятник архитектуры снесли 20 июля, полиция завела уголовное дело.