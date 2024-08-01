Мэр Киева Кличко возложил на власти Украины вину за снос усадьбы Зеленских

Вина в сносе усадьбы мещан Зеленских в центре Киева лежит полностью на украинских властях. Об этом в беседе с изданием Politico сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, мэрия украинской столицы законодательно бессильна в вопросе восстановления здания, представляющего архитектурную ценность.

«Снос усадьбы Зеленских стал циничным уничтожением исторического здания его владельцами. У города, к сожалению, нет правовых инструментов, чтобы заставить хозяев реконструировать здание. Это их частная собственность», — подчеркнул Кличко.

Мэр также обвинил правоохранительные органы, украинские власти и строительные компании в подрыве работы его администрации.

Усадьба мещан Зеленских считалась одним из старейших зданий в Киеве, ее строили в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Памятник архитектуры снесли 20 июля, полиция завела уголовное дело.