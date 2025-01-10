Китайцы массово заинтересовались тропическим дурианом и другими «товарами из России»

Жители Китая в последние несколько лет стали проявлять повышенный интерес к товарам из России. В стране стали появляться магазины с вывесками на кириллице и матрешками, но участились и случаи продажи подделок, сообщил South China Morning Post .

По его данным, продавцы зачастую выдают за российские товары конфеты из экзотического фрукта дуриана, а также якобы завезенную из России колбасу.

После сообщений о подделках власти организовали проверку магазина в юго-восточной провинции Фуцзянь. По информации China Consumer News, произведенные в Китае продукты там маркировались как иностранные. Похожий случай зафиксировали и в Пекине.

Всего состоянию на 7 января в КНР официально зарегистрировали более 3,5 тысяч компаний, занимающихся продажей российских товаров.

Ранее волна проверок прошла в Шанхае — там власти выявили 47 магазинов с контрафактными товарами. Многие из заведений закрыли, так как владельцы не смогли предъявить лицензии и регистрации.