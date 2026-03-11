Китайские аналитики оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для администрации США и перспективы дальнейшего развития ситуации. Они отметили, что администрация Дональда Трампа сталкивается с серьезными проблемами, связанными с нарушением международного права и ростом числа жертв среди гражданского населения. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на издание Sohu.

Сенаторы-демократы заявили о намерении заблокировать работу Сената до тех пор, пока Белый дом не предоставит подробную информацию о продолжительности конфликта, его стоимости и возможных нарушениях международного права. Они подчеркнули, что в условиях неопределенности и роста цен на нефть и топливо необходимо провести слушания и выслушать мнения экспертов и военных.

Трамп, в свою очередь, пытается успокоить общественность, заявляя о скором окончании конфликта, но его заявления часто противоречивы и не находят поддержки среди экспертов и аналитиков. Китайские эксперты подчеркивают, что текущая ситуация на Ближнем Востоке требует серьезного анализа и принятия мер для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.