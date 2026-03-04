В китайском издании Sohu появилось освещение хода вооруженного конфликта между США, Израилем и Ираном, подчеркивающее, что действия американской и израильской сторон не принесли ожидаемых результатов.

Атаки на иранские объекты не привели к существенному ослаблению сопротивления, а ответные удары Ирана по американским и израильским военным базам в регионе продемонстрировали прочность иранской системы обороны, написал «ФедералПресс».

Китайские журналисты считают, что планы США и Израиля по ликвидации иранского руководства не имели успеха, так как иранская система управления и обороны оказалась устойчивой к внешним воздействиям.

Китайское СМИ подчеркивает, что иранская сторона способна к эффективной обороне и контратаке, что ставит под сомнение правильность расчетов США и Израиля. Подобная ситуация показывает, что Иран готов к длительной войне.