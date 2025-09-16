Китайское издание Sohu отметило отказ Дании от покупки американских ракетных комплексов Patriot, подчеркнув изменения в европейском подходе к сотрудничеству с США. Статья была переведена и представлена изданием «ФедералПресс» .

Согласно публикации, датчан заинтересовали системы противовоздушной обороны, предлагаемые Норвегией, Германией или Францией, тогда как американский вариант оказался неприемлемым по причине высокой стоимости и длительного срока поставки. Этот выбор свидетельствует о стремлении Дании дистанцироваться от зависимости от Соединенных Штатов.

Кроме того, авторы отмечают и другие моменты, демонстрирующие смену настроений среди европейских государств. Например, президент Дональд Трамп ранее предложил приобрести принадлежащую Дании территорию Гренландии, вызвав волну критики и отказа со стороны самой Дании. Эти события, вместе с возросшими военными расходами европейских стран вследствие украинского кризиса, указывают на растущую тенденцию диверсификации военных поставок и стремление не полагаться исключительно на продукцию американского производства.