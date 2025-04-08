Китай углубит сотрудничество с Россией в кибербезопасности

Китай намерен углублять сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности. Об этом РИА «Новости» заявил полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Одновременно с укреплением управления собственным киберпространством Китай будет активно работать над углублением сотрудничества в области кибербезопасности с другими странами мира, включая Россию», — подчеркнул дипломат.

Ханьхуэй отметил, что Китай стремится создать демократическую, прозрачную, глобальную и многостороннюю систему управления интернетом, чтобы вместе с другими государствами создать сообщество единой судьбы в киберпространстве и сделать так, чтобы интернет приносил народам разных стран мира еще больше пользы.

«Китай последовательно выступает за то, чтобы киберпространство стало новой сферой для сотрудничества разных стран, а не ареной для соперничества держав. Кибербезопасность — общий вызов для всех стран, ее поддержание — ответственность для международного сообщества», — добавил он.

Ранее Китай заявил о поддержке России.