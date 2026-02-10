Китаист Маслов рассказал о традициях, связанных с китайским Новым годом

Китайский Новый год в этом году наступит 17 февраля. Праздник отмечают по лунно-солнечному календарю, и его празднование может длиться от недели до месяца. Доктор исторических наук, профессор, китаист Алексей Маслов в беседе с RT рассказал о традициях, связанных с этим событием.

«Начинается все с проводов духов, которые охраняли жилища, на небо. Обычно семья собирается перед алтарем, причем даже те, кто когда-то уехал в другие города, и провожает духов, отчитывается. Это делается все в виде ужина», — пояснил специалист.

Китаист отметил, что праздник завершается «прекрасным праздником фонарей». По всему Китаю зажигаются красные фонарики — это означает наступление весны. Несмотря на название «Праздник весны», в северных регионах в это время еще холодно. Традиция пошла с юга Китая, где в январе-феврале уже тепло.

Также Маслов добавил, что в преддверии китайского Нового года люди выбрасывают старые ненужные вещи и испорченную пищу, связываются со всеми родственниками, чтобы формально пригласить их на праздник, а также завершают крупные сделки.