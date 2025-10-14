Китаист Котков указал на отсутствие желания у КНР создать альтернативу НАТО с РФ

Китаист Кирилл Котков прокомментировал предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о создании альянса, аналогичного НАТО, в состав которого вошли бы Россия, Китай и некоторые азиатские государства. Об этом сообщил « Ридус ».

На взгляд специалиста, КНР вряд ли поддержит такую инициативу, ведь сотрудничество с РФ ограничивается преимущественно сырьевым направлением.

«Увы, но за последние 35 лет наша страна утратила значительную часть своего технологического суверенитета. Отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом Китай рассматривает как более приоритетные», — пояснил аналитик.

Он добавил, что участие Китая в подобном военном блоке маловероятно, пока США и их союзники не начнут открыто проявлять агрессию в адрес страны. Пока подобные угрозы отсутствуют.