Китаевед Тавровский заявил о ритуальном характере учений КНР у Тайваня

Масштабные военные маневры «Совместный меч — 2024В» КНР у берегов Тайваня являются очередным предупреждением со стороны Китая, а не последним. Такую точку зрения высказал Life китаевед и зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.

Он отметил, что началом подобных учений стали последствия знаменитого визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Впервые Китай использовал эту тактику маневров вокруг острова, фактически создавая его блокаду, что показало свою эффективность, и тайваньская сторона осознала свою уязвимость.

Настоящие учения проводятся в ответ на недавнее заявление тайваньского лидера Лая Циндэ о различии между Тайванем и Китаем как политическими образованиями. В ответ на это Китай вновь использует свои «проверенные методы».

По мнению Тавровского, такие учения лучше, чем реальные военные действия, и не следует ожидать катастрофических последствий.