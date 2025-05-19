Китаевед Котков рассказал, что КНР может получить мощнейший рычаг давления на Россию

Китаевед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с «Ридусом» рассказал, что Китай может получить мощнейший рычаг давления на Россию, если Дональд Трамп поддержит законопроект республиканца Линдси Грэма*.

Ранее издание Bloomberg написало, что Трамп поддержит законопроект Грэма* об очередных антироссийских санкциях в случае отсутствия прогресса в переговорах по Украине. Документ предполагает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ и уран.

«Пекин, вполне вероятно, будет не против покупать наши энергоресурсы через третьи страны, но какими будут условия, если Трамп поддержит закон Грэма? Мы и без того продаем Китаю энергоносители с большой скидкой», — сказал Котков.

Он отметил, что экономические отношения между США и Китаем более важные.

* Политик Линдси Грэм признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом