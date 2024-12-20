Киргизия и Россия активно сотрудничают в области науки, реализуя программы, направленные на решение актуальных проблем республики. «Государственные Новости» рассказали о завершенных проектах, планах на будущее и о развитии научного взаимодействия между Москвой и Бишкеком.

Основное внимание уделяется совместным экологическим программам, важным для Киргизии и всей Центральной Азии. Сотрудничество с Россией в науке и образовании способствует технологическому прогрессу республики, включая развитие высоких технологий и цифровизации экономики, что создает новые рабочие места для молодежи и улучшает уровень жизни населения.

Примером успешного сотрудничества являются проекты в области «зеленой энергетики»: строительство солнечных и ветряных электростанций, таких как «Юнигрин» мощностью 300 МВт и «НоваВинд» мощностью 100 МВт на озере Иссык-Куль.

Как пишет издание, эти объекты, создаваемые при поддержке России, способствуют диверсификации энергетической сферы Киргизии и снижению углеродных выбросов.