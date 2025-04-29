Киргизии передали в Петербурге систему «Антинар» для борьбы с наркопреступностью

Санкт-Петербург стал местом передачи специализированного программного комплекса «Антинар» службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Киргизии. Инструмент предназначен для оперативного мониторинга наркоситуации в режиме реального времени, написали «Государственные новости» .

Российская сторона предоставила лицензию на использование системы бесплатно. Предполагается, что внедрение «Антинара» позволит расширить профилактические мероприятия среди молодого поколения, улучшить качество аналитики и повысить эффективность мероприятий по борьбе с наркоманией.

Важность совместных усилий обусловлена серьезным характером угрозы, которую представляет собой торговля наркотиками для национальной безопасности обоих государств. Распространение наркотиков негативно сказывается на физическом и психологическом состоянии граждан, ставя под угрозу здоровье общества.