Кинокритик Антон Долин стал гражданином Молдавии

Кинокритик Антон Долин* получил гражданство Молдавии. Также паспорта этой республики предоставили его жене и сыновьям.

Указ о предоставлении гражданства подписала президент Молдавии Майя Санду днем ранее — 21 августа.

Долин* сбежал из России после начала специальной военной операции. В октябре 2022 года Минюст внес критика в реестр иностранных агентов.

В январе стало известно, что Долин* избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП он создавал видео- и аудиоконтент. Занимался этим с 2019 годаю

В феврале Мосгорсуд признал законным штраф в размере 15 тысяч рублей, назначенный кинокритику по делу об участии в деятельности нежелательной организации.