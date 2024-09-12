Киберэксперт Бедеров: вряд ли Харрис использовала скрытые наушники во время дебатов

В сети появилась информация о том, что вице-президент США Камала Харрис могла использовать скрытые наушники на дебатах с Трампом. Эту вероятность оценил эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров в беседе с RT.
По его словам, визуально пауз в выступлении Харрис не было заметно, вряд ли через наушники ей кто-то что-то подсказывал. При этом кандидатов такого уровня никто бы не стал проверять на наличие подобных девайсов, а наушник можно замаскировать в виде чего угодно.
Кроме того, существует множество вариантов размещения микродатчика в районе лица, отметил Бедеров.
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