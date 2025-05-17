Канатную дорогу из Благовещенска в Китай запланировали запустить в 2026 году

Запуск первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и китайским Хэйхэ запланировали на весну 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Канатная дорога по плану должна быть завершена в этом году, и я надеюсь, что весной следующего года мы ее запустим, это пока основная модель», — заявил Орлов.

Дорога протяженностью 976 метров позволит пересекать границу за несколько минут. Пропускная способность — до 457 человек в час и 2,5 миллиона в год. Для удобства пассажиров с обеих сторон появятся современные терминалы с магазинами, ресторанами и зонами отдыха.

С 1 мая на горных курортах Сочи начался летний сезон. Туристов ждут красивые маршруты, канатные дороги, спортивные активности, фестивали, новые объекты и современная инфраструктура.