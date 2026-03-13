Каллас обвинила США в желании разделить Европу

США хотят разделить Европу, поскольку им не нравится Евросоюз. Об этом глава евродипломатии Кая Каллас сказала в интервью Financial Times .

«На мой взгляд, всем очень важно понимать, что США ясно дали понять, что хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — заявила она.

По словам Каллас, Вашингтон использует тактику, которую применяют противники ЕС.

В декабре Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности, потребовав от Европы взять на себя ответственность за оборону. Там указали на разногласия с европейскими чиновниками, имеющими «нереалистичные ожидания» по Украине.

Госсекретарь Марко Рубио связывал разногласия с заботой о будущем ЕС. Президент США Дональд Трамп не раз критиковал Европу за рост госрасходов, импорт и неиспользование природных ресурсов.