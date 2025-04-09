«Какой позор». Медведев сделал неожиданное заявление об Украине и покушении на Трампа

Медведев: противники Трампа купили оружие у Киева для покушения на президента

США потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Украины, а теперь противники президента Дональда Трампа закупают оружие у Киева для убийства главы государства. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!» — написал он.

Медведев призвал американского лидера «покарать истинных заказчиков покушения».

Покушение на Трампа случилось в июле прошлого года в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании республиканца. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы политика, прострелив ему ухо.

Стрельбу начал 20-летний Томас Мэттью Крукс, он находился за пределами периметра зоны безопасности митинга, на расстоянии около 120 метров.