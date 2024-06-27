К экс-замглавы офиса Зеленского пришли с обысками
УП: сотрудники НАБУ провели обыск у экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко
У экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко начались обыски. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
«К <…> Тимошенко пришли с обысками из-за дела с утечкой из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)», — написали авторы сообщения.
В это время сам Тимошенко находился в автомобиле, вокруг которого также работали следователи.
Ранее офицеры Управления государственной охраны (УГО) Украины обвинили исполняющего обязанности главы управления и личного телохранителя президента Украины Владимира Зеленского Максима Донца в «самовольном захвате власти». По словам офицеров, главой УГО он сам себя назначил, издав указ о собственном повышении.