Юрист Сазонова отметила повышение токсичности американо-израильских отношений

Юрист-международник Кира Сазонова прокомментировала причины, по которым признание Палестины не станет серьезной проблемой для президента США Дональда Трампа в текущих обстоятельствах. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист обратила внимание на ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Израилем, оказывающее дополнительное давление на главу Белого дома.

«Американо-израильские отношения стали гораздо более токсичными, на Трампа давят со всех сторон. Плюс все академическое сообщество, с которым он и так на ножах, поддерживает Палестину», — отметила эксперт.

По ее словам, из всех возможных уступок, которые Трамп мог бы совершить под влиянием западных партнеров, предоставление Палестине статуса члена ООН будет наименее болезненным вариантом.