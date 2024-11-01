Юрист Сазонова: число палестинских беженцев с годами растет из-за передачи статуса по наследству

Юрист-международник Кира Сазонова объяснила, почему количество палестинских беженцев с годами только увеличивается. В настоящее время их численность составляет почти шесть миллионов, сообщила радиостанция Sputnik .

«Если человек, вот ему было 18-20 лет, когда он выезжал в 1948 году с этой территории, сейчас ему уже очень много лет, то есть по идее количество палестинских беженцев должно было сокращаться. А оно выросло почти в шесть раз», — отметила эксперт.

По ее словам, дело в том, что соответствующий статус передается по наследству. Дети, внуки и правнуки настоящих беженцев имеют возможность ассимилироваться и интегрироваться в тех государствах, где родились. Однако они надеются на возвращение в Палестину, рассказала Сазонова.